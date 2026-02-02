Palma, palma! Não priemos cânico!
São José dos Campos vai se transformar na vila mais famosa do mundo? Isso, isso, isso!
A partir do dia 26 de fevereiro, São José recebe "Chaves: A Exposição", uma mostra que resgata o universo do seriado e homenageia a trajetória de seu criador, Roberto Gómez Bolaños (1929--2014), o Chespirito.
O evento, que marca os 40 anos da estreia da produção no Brasil, será instalado no piso térreo do Vale Sul Shopping, no bairro Jardim Satélite.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Experiência
A exposição contará com mais de 20 cenários interativos, incluindo reproduções fiéis da Vila do Chaves, da casa do Seu Madruga, do segundo pátio e da escola do Professor Girafales.
O acervo reúne:
- Réplicas de figurinos e objetos de cena;
- Objetos pessoais de Roberto Gómez Bolaños;
- Roteiros originais transportados do México e fotos inéditas de bastidores;
- Uma seção dedicada ao Chapolin Colorado, com a evolução de seu uniforme e informações sobre os antagonistas.
- Uma loja com produtos temáticos também funcionará no local para os visitantes.
Ingressos
Para o público em geral, as vendas começam na quinta-feira (5), de forma individual, mas é possível fazer o cadastro de interesse, que dá direito a compras promocionais.
A lista recebe inscrições até quarta-feira (4), por meio dos sites: feverup.com/pt/sao-jose-dos-campos ou www.expochaves.com.br
Vendas comuns também serão realizadas nos mesmos sites ou no local da exposição.
Os valores dos ingressos avulsos são:
- Terça a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
- Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).
Valores promocionais:
Apenas durante este período de pré-venda, estarão disponíveis combos promocionais exclusivos:
- Ingresso + Livro "O Diário do Chaves" (edição especial): R$ 60.
- Ingresso + Copo Temático (Chaves ou Chapolin): R$ 55
Detalhes
A classificação etária no evento é livre e o espaço será adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
O Vale Sul Shopping fica na avenida Andrômeda, nº 227, Jardim Satélite.
Horários de funcionamento da mostra:
- Terça a sexta: das 12h às 20h (permanência até as 21h).
- Sábados: das 10h às 21h (permanência até as 22h).
- Domingos e feriados: das 12h às 20h (permanência até as 21h).