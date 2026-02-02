A partir do dia 26 de fevereiro, São José recebe "Chaves: A Exposição", uma mostra que resgata o universo do seriado e homenageia a trajetória de seu criador, Roberto Gómez Bolaños (1929--2014), o Chespirito.

São José dos Campos vai se transformar na vila mais famosa do mundo? Isso, isso, isso!

O evento, que marca os 40 anos da estreia da produção no Brasil, será instalado no piso térreo do Vale Sul Shopping, no bairro Jardim Satélite.

Experiência

A exposição contará com mais de 20 cenários interativos, incluindo reproduções fiéis da Vila do Chaves, da casa do Seu Madruga, do segundo pátio e da escola do Professor Girafales.