CINEMA

Cine Santana apresenta clássicos de Charlie Chaplin em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Filmes de Charlin Chaplin são atração no Cine Santana
Filmes de Charlin Chaplin são atração no Cine Santana

O cinema de Charlie Chaplin integra a programação do Cine Santana no mês de fevereiro por meio de uma parceria com o programa Pontos MIS.

As exibições ocorrem às segundas-feiras em duas sessões, às 15h e 19h30.

A entrada para o público é gratuita sem necessidade de reserva antecipada de ingressos.

Agenda

Na primeira segunda-feira (2), o espaço apresenta Luzes da Cidade, produção de 1931.

A trama acompanha o personagem Vagabundo em seus esforços para auxiliar uma florista.

Na semana seguinte, no dia 9, será exibido Em Busca do Ouro, de 1925, que retrata a jornada de um homem no Alasca durante o período da mineração.

O encerramento da mostra acontece no dia 23 de fevereiro com a exibição de Tempos Modernos, filme de 1936 que aborda a vida do indivíduo no contexto da industrialização.

O Cine Santana está localizado na avenida Rui Barbosa, nº 2005, no bairro Santana.

 Todos os filmes possuem classificação indicativa livre.

