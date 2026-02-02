O cinema de Charlie Chaplin integra a programação do Cine Santana no mês de fevereiro por meio de uma parceria com o programa Pontos MIS.
As exibições ocorrem às segundas-feiras em duas sessões, às 15h e 19h30.
A entrada para o público é gratuita sem necessidade de reserva antecipada de ingressos.
Agenda
Na primeira segunda-feira (2), o espaço apresenta Luzes da Cidade, produção de 1931.
A trama acompanha o personagem Vagabundo em seus esforços para auxiliar uma florista.
Na semana seguinte, no dia 9, será exibido Em Busca do Ouro, de 1925, que retrata a jornada de um homem no Alasca durante o período da mineração.
O encerramento da mostra acontece no dia 23 de fevereiro com a exibição de Tempos Modernos, filme de 1936 que aborda a vida do indivíduo no contexto da industrialização.
O Cine Santana está localizado na avenida Rui Barbosa, nº 2005, no bairro Santana.
Todos os filmes possuem classificação indicativa livre.