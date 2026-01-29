29 de janeiro de 2026
MÚSICA

Tributo a Phil Collins: Banda One More Night se apresenta em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
One More Night- Phil Collins Tribute' se apresenta nesta quinta-feira (29) em São José dos Campos
One More Night- Phil Collins Tribute' se apresenta nesta quinta-feira (29) em São José dos Campos

São José dos Campos recebe um show em homenagem ao músico Phil Collins nesta quinta-feira (29).

A 'One More Night- Phil Collins Tribute' se apresenta relembrando hits de sucesso do artista.

O grupo, composto por nove músicos e um trio de metais, reproduz com fidelidade os arranjos originais da carreira solo de Phil Collins e da banda Genesis num show de tributo a partir das 20h, no Teatro Colinas.

No repertório, canções como "In The Air Tonight", "Another Day in Paradise" e "Sussudio" buscam precisão técnica e a atmosfera ao vivo dos anos 80 e 90.

A classificação etária para a apresentação é livre e os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 90.

O Teatro fica na avenida. São João, nº 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos.

Clique aqui para informações adicionais.

