O projeto Cine Verão em Caraguatatuba apresenta o documentário "Milton Bituca Nascimento".

A exibição gratuita acontece às 19h nesta quinta-feira (29) e será seguida por uma apresentação musical de Daniel Navarro e Banda.

