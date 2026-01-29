29 de janeiro de 2026
DOCUMENTÁRIO

Cine Verão exibe filme sobre Milton Nascimento em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
'Milton Bituca Nascimento' será exibido gratuitamente em Caraguatatuba
'Milton Bituca Nascimento' será exibido gratuitamente em Caraguatatuba

O projeto Cine Verão em Caraguatatuba apresenta o documentário "Milton Bituca Nascimento".

A exibição gratuita acontece às 19h nesta quinta-feira (29) e será seguida por uma apresentação musical de Daniel Navarro e Banda.

O longa-metragem, dirigido por Flávia Moraes, registra a turnê de despedida do músico Milton Nascimento.

A obra explora a trajetória de Milton e sua relevância mundial trazendo depoimentos de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Quincy Jones e Spike Lee.

O filme tem classificação etária livre e a exibição acontecerá na avenida Dr. Arthur Costa Filho, nº 25, Centro, atrás da Secretaria Municipal de Turismo, na área externa.

A programação completa do verão na cidade pode ser consultada no site oficial: caraguatatuba.sp.gov.br.

