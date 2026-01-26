26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FESTA GRATUITA

Carnaval Ilhabela: 'CarnaIlha em Dobro' tem duas semanas de folia

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Carnaval de Ilhabela acontece em vários bairros e praias da cidade
Carnaval de Ilhabela acontece em vários bairros e praias da cidade

Ilhabela recebe o CarnaIlha em Dobro entre os dias 6 e 17 de fevereiro, com uma programação descentralizada em vários bairros e praias da cidade.

A festa conta com a tradição das escolas de samba, blocos locais e o Banho da Dorotéia.

Desfiles

O evento começa oficialmente na sexta-feira (6), às 21h, na Passarela do Samba (rua Dr. Carvalho), no Centro Histórico.

O destaque é o Bloco da Camisinha, o maior do município, que abre os desfiles dos blocos carnavalescos.

No sábado (7), o público acompanha o desfile das escolas de samba, incluindo Mocidade Independente, Água na Boca e Unidos do Garrafão.

A apuração e o desfile da campeã ocorrem no domingo (8), encerrando a primeira fase da celebração.

Praias

A partir do dia 14 de fevereiro, o Carnaval se descentraliza para as praias.

Entre as principais atrações estão:

  • Show do Chacal do Sax: No domingo (15), às 14h, na Praia Grande.
  • Banhos da Dorotéia: Com fantasias e mergulhos no mar nas praias do Portinho (14), Praia Grande (15) e Saco da Capela (16).
  • Matinês: Crianças e famílias podem aproveitar bailes com marchinhas em locais como Itaquanduba e Barra Velha.

Encerramento

A festa termina na terça-feira (17) com a concentração de blocos , como a Banda das Bonitas e o Tirando a Kraca, no Centro Histórico, além do encerramento oficial dos blocos de competição do Banho da Dorotéia na Passarela do Samba.

O cronograma completo, com horários detalhados de todos os blocos, rodas de samba e bailes de rua, pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Ilhabela.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários