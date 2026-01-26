Ilhabela recebe o CarnaIlha em Dobro entre os dias 6 e 17 de fevereiro, com uma programação descentralizada em vários bairros e praias da cidade.

A festa conta com a tradição das escolas de samba, blocos locais e o Banho da Dorotéia.

Desfiles

O evento começa oficialmente na sexta-feira (6), às 21h, na Passarela do Samba (rua Dr. Carvalho), no Centro Histórico.