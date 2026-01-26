Ilhabela recebe o CarnaIlha em Dobro entre os dias 6 e 17 de fevereiro, com uma programação descentralizada em vários bairros e praias da cidade.
A festa conta com a tradição das escolas de samba, blocos locais e o Banho da Dorotéia.
Desfiles
O evento começa oficialmente na sexta-feira (6), às 21h, na Passarela do Samba (rua Dr. Carvalho), no Centro Histórico.
O destaque é o Bloco da Camisinha, o maior do município, que abre os desfiles dos blocos carnavalescos.
No sábado (7), o público acompanha o desfile das escolas de samba, incluindo Mocidade Independente, Água na Boca e Unidos do Garrafão.
A apuração e o desfile da campeã ocorrem no domingo (8), encerrando a primeira fase da celebração.
Praias
A partir do dia 14 de fevereiro, o Carnaval se descentraliza para as praias.
Entre as principais atrações estão:
- Show do Chacal do Sax: No domingo (15), às 14h, na Praia Grande.
- Banhos da Dorotéia: Com fantasias e mergulhos no mar nas praias do Portinho (14), Praia Grande (15) e Saco da Capela (16).
- Matinês: Crianças e famílias podem aproveitar bailes com marchinhas em locais como Itaquanduba e Barra Velha.
Encerramento
A festa termina na terça-feira (17) com a concentração de blocos , como a Banda das Bonitas e o Tirando a Kraca, no Centro Histórico, além do encerramento oficial dos blocos de competição do Banho da Dorotéia na Passarela do Samba.
O cronograma completo, com horários detalhados de todos os blocos, rodas de samba e bailes de rua, pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Ilhabela.