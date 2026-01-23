Nos dias 24, 25 e 31 de janeiro, o distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, será palco da terceira programação da “Arte na Mantiqueira”, com atrações gratuitas. Produzida pelo Projeto Colibri, a novidade desta edição é o espetáculo infantil, um show musical inédito e o famoso sarau, “Divertimento Convida”, com a participação de artistas do distrito.
O projeto foi contemplado pelo edital de fomento de manutenção e modernização de espaços culturais no Estado de São Paulo. A iniciativa também tem apoio do Núcleo Educatho, para democratizar o acesso à cultura, fomentar a produção artística local e regional, além de estimular o intercâmbio entre artistas e o público em um ambiente de aprendizado e celebração.
O evento tem curadoria de Juliano Barone, pesquisador, arte-educador e diretor do Teatro Itália, em São Paulo, de Patrícia Ioco, produtora cultural atuante na região e de Penélope Serena, atriz e produtora em São Francisco Xavier.
Atrações
No dia 24, às 20h, a abertura ficará por conta do show “Alquimista”, com NÖCTWA, no Teatro de Bolso Victor Leonardi. O repertório é um mergulho profundo no imaginário místico e natural, onde NÖCTWA interpreta elementos do folclore e aborda temas urgentes, como a crise climática, através de uma narrativa imagética e profunda. Entre as composições autorais inéditas, o show entrelaça releituras de canções emblemáticas latino-americanas que fundamentam sua pesquisa artística.
Já no dia 25, às 19h, acontecerá o Divertimento Convida, evento musical “Divertimento Convida”, idealizado por Daniel Gonçalves e Walter Louzan. Tendo como base a música improvisada, a dupla de artistas convida músicos, poetas, atores, dançarinos e escritores para se apresentarem juntamente com a banda. O evento ainda conta com espaços abertos para a participação do público, em uma grande festa artística improvisada. Neste dia, as atrações principais serão os músicos Gui Augusto e Arthur Flister.
Para encerrar a programação, no dia 31 de janeiro, às 20h, o público assistirá a peça “A Princesa e a Costureira”. A peça é a adaptação teatral do livro homônimo de Janaína Leslão. Produzida e encenada pelo Teatro da Conspiração, este projeto recebeu o “PROAC /2015 - Apoio a projetos de promoção das manifestações culturais com temática LGBT” e tem como trama a jovem Cíntia que está prometida em casamento para o príncipe do reino vizinho, porém se apaixona pela costureira responsável por confeccionar seu vestido de noiva.
“As atrações dos meses anteriores foram um sucesso: casa lotada e eventos incríveis. Para este ano, iniciaremos com atrações únicas, oferecendo pluralidade artística e intercâmbios culturais com grupos de diversos locais”, afirma Juliano Barone.
SERVIÇO
“Arte na Mantiqueira” – Gratuito
Dias: 24 e 25 de novembro e 31 de dezembro
Local: Sede Mantiqueira do Núcleo Educatho/Projeto Colibri
Rua Ezequiel Alves Graciano, 119 – Centro de São Francisco Xavier/São José dos Campos-SP.
Informações: @proj.colibri
PROGRAMAÇÃO
DIA 24 – 20h
Show musical “Alquimista”.
DIA 25 – 19h
Evento musical “Divertimento Convida”.
DIA 31 - 20h
Espetáculo de teatro “A Princesa e a Costureira”.