Nos dias 24, 25 e 31 de janeiro, o distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, será palco da terceira programação da “Arte na Mantiqueira”, com atrações gratuitas. Produzida pelo Projeto Colibri, a novidade desta edição é o espetáculo infantil, um show musical inédito e o famoso sarau, “Divertimento Convida”, com a participação de artistas do distrito.

O projeto foi contemplado pelo edital de fomento de manutenção e modernização de espaços culturais no Estado de São Paulo. A iniciativa também tem apoio do Núcleo Educatho, para democratizar o acesso à cultura, fomentar a produção artística local e regional, além de estimular o intercâmbio entre artistas e o público em um ambiente de aprendizado e celebração.