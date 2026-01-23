O turismo rural de Pindamonhangaba ganha destaque neste sábado (24) e domingo (25) com a continuidade do 1º Festival Raízes do Borba – Na Estrada do Sabor.
A edição de estreia do festival valoriza o turismo local, experiências culturais e gastronômicas.
A programação é descentralizada e ocorre nos empreendimentos da região do Borba, oferecendo aos visitantes uma experiência no campo.
Confira
Sábado (24)
- Queijaria Bolderini: Das 9h às 16h, o público poderá degustar a Tábua de Queijos “Raízes do Borba”, além de conhecer uma seleção de produtos confeccionados na região.
- Orquidário Feiticeira: o local oferece venda de orquídeas da época com preços de atacado, funcionando das 7h às 11h.
Domingo (25)
- Sítio M. Villela: O tradicional café caipira será servido das 8h às 12h. Já para o almoço (12h às 16h), o destaque é o “Arroz do Laurinho”, preparado com costelinha suína.
- Parque Aquático Happy Kids: Das 9h às 18h, o espaço oferece lazer em piscinas e áreas verdes, com cardápio com porções e pastéis de camarão.
A agenda completa e os detalhes de cada estabelecimento podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Durante o evento, os visitantes também são convidados a responder uma pesquisa sobre o turismo local para auxiliar no planejamento de futuras ações.