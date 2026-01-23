O turismo rural de Pindamonhangaba ganha destaque neste sábado (24) e domingo (25) com a continuidade do 1º Festival Raízes do Borba – Na Estrada do Sabor.

A edição de estreia do festival valoriza o turismo local, experiências culturais e gastronômicas.

