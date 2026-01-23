A Casa do Saber Santos Dumont, conhecida como "A Encantada", promove o projeto Férias na Encantada 2026, com uma série de atividades educativas gratuitas voltadas a crianças e adolescentes de 4 a 14 anos.

O programa vai até o dia 30 de janeiro e transforma o espaço em um centro de criatividade inspirado no legado de Santos Dumont e na história da aviação.

