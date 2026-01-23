23 de janeiro de 2026
Férias na Casa Encantada em SJC têm oficinas gratuitas de aviação

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Casa do Saber Santos Dumont oferece visitas guiadas e oficinas durante as férias
Casa do Saber Santos Dumont oferece visitas guiadas e oficinas durante as férias

A Casa do Saber Santos Dumont, conhecida como "A Encantada", promove o projeto Férias na Encantada 2026, com uma série de atividades educativas gratuitas voltadas a crianças e adolescentes de 4 a 14 anos.

O programa vai até o dia 30 de janeiro e transforma o espaço em um centro de criatividade inspirado no legado de Santos Dumont e na história da aviação.

As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, nos períodos da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30.

Entre os dias 27 e 30 de janeiro, a programação inclui oficinas de videomaker, bate-papos sobre aeronáutica, jogos educativos e construção de aviões de isopor.

As opções variam conforme o turno.

Todas as ações são conduzidas por monitores especializados que orientam os participantes durante as dinâmicas e as visitas guiadas.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na entrada da Casa Encantada, com o preenchimento das vagas por ordem de chegada, devido ao limite de capacidade.

A "Encantada" fica no Parque Santos Dumont, na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 1000, Vila Adyana, São José dos Campos.

