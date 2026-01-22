22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CINEMA

‘O Agente Secreto’ tem 4 indicações ao Oscar, incluindo filme

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O cinema brasileiro faz história!

“O Agente Secreto” conquistou quatro indicações ao Oscar, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Filme, consolidando-se como um dos grandes destaques da premiação mais importante do cinema mundial. A lista dos indicados foi revelada nesta quinta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além de Melhor Filme, a produção também concorre a Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Elenco e Melhor Filme Internacional. Os indicados foram anunciados oficialmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta manhã, em Los Angeles.

O feito amplia a visibilidade internacional da produção do cinema brasileiro e reforçando a força do país no cenário cinematográfico global.

Wagner Moura no centro das atenções

A indicação de Wagner Moura a Melhor Ator marca mais um capítulo importante na carreira do ator, que já vinha sendo elogiado pela crítica internacional por sua atuação intensa e complexa no longa. O reconhecimento também impulsiona o filme nas apostas para as principais categorias da noite.

Após o sucesso de 'Ainda estou aqui', a presença simultânea de “O Agente Secreto” em categorias técnicas e artísticas é vista como um novo marco para o cinema brasileiro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários