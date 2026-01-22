Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“O Agente Secreto” conquistou quatro indicações ao Oscar, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Filme, consolidando-se como um dos grandes destaques da premiação mais importante do cinema mundial. A lista dos indicados foi revelada nesta quinta-feira (22).

Além de Melhor Filme, a produção também concorre a Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Elenco e Melhor Filme Internacional. Os indicados foram anunciados oficialmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta manhã, em Los Angeles.

O feito amplia a visibilidade internacional da produção do cinema brasileiro e reforçando a força do país no cenário cinematográfico global.

Wagner Moura no centro das atenções

A indicação de Wagner Moura a Melhor Ator marca mais um capítulo importante na carreira do ator, que já vinha sendo elogiado pela crítica internacional por sua atuação intensa e complexa no longa. O reconhecimento também impulsiona o filme nas apostas para as principais categorias da noite.