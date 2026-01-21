O Museu do Folclore Angela Savastano, em São José dos Campos, recebe, no próximo domingo (25), a 28ª Chegada das Bandeiras com participação de 14 grupos de Folia de Reis vindos de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Paraibuna e Taubaté.

A festa encerra oficialmente o Ciclo de Natal e o fechamento do presépio.

