CULTURA POPULAR

Museu do Folclore realiza 28ª Chegada das Bandeiras neste domingo

Por Da redação | São José dos Campos
14 Grupos participam da 28ª Chegada das Bandeiras
O Museu do Folclore Angela Savastano, em São José dos Campos, recebe, no próximo domingo (25), a 28ª Chegada das Bandeiras com participação de 14 grupos de Folia de Reis vindos de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Paraibuna e Taubaté.

A festa encerra oficialmente o Ciclo de Natal e o fechamento do presépio.

Programação

O evento acontecerá das 9h às 17h.

 Às 15h, haverá uma celebração religiosa conduzida pelo padre Robert José Ribeiro, da Paróquia São Sebastião.

Grupos Participantes

A celebração terá participação dos grupos:

  • São José dos Campos: Cia de Reis Esplendor do Oriente, Cia dos Três Reis Estrela do Oriente, Folia de Reis Bom Jesus do Buquirinha, Folia de Reis Bandeira do Divino da Paróquia de Santana, Folia de Reis de São José, Folia de Reis do Mestre Zé Mira, Folia de Reis Estrela de Belém, Folia de Reis São Judas Tadeu e Folia de Reis São Vicente de Paula.
  • Caçapava: Cia. de Reis Folia de Francisco e Folia dos Santos Reis Nossa Senhora da Boa Esperança.
  • Jacareí: Folia de Reis Filhos do Oriente.
  • Paraibuna: Folia de Reis Alferes Bento.
  • Taubaté: Folia de Reis Estrela da Mantiqueira.

A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

O museu fica dentro do Parque da Cidade, na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.

