São José dos Campos recebe Samuel Rosa, Nando Reis e Leoni na Arena Farma Conde no dia 11 de abril para a realização do Zé Rock Fest.
Samuel Rosa apresentará canções de seu repertório solo, trazendo também clássicos da banda Skank, que interrompeu atividades em 2022.
Nando Reis, que fez parte dos Titãs, apresentará seus maiores sucessos como 'Relicário', 'Segundo Sol', 'All Star' e outros.
Para completar a programação, Leoni, que fez parte das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, promete um repertório com toque romântico com canções como 'Educação Sentimental' e o hit 'Só Pro Meu Prazer'.
Local e ingressos
Os ingressos para o Festival Zé Rock já estão à venda com preços que variam de R$ 60 a R$ 3.500.
A classificação etária do evento é 16 anos.
Os shows estão programados para acontecer a partir das 17h.
A Arena fica na rua Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias.