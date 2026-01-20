São José dos Campos recebe Samuel Rosa, Nando Reis e Leoni na Arena Farma Conde no dia 11 de abril para a realização do Zé Rock Fest.

Samuel Rosa apresentará canções de seu repertório solo, trazendo também clássicos da banda Skank, que interrompeu atividades em 2022.

