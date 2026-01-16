O Parque da Cidade, em São José dos Campos, recebe neste mês a programação Domingo no Parque, voltada ao público infantil.

As atrações são gratuitas e acontecem nos próximos domingos, dias 18 e 25 de janeiro, sempre às 15h, na arena do parque.

Peças infantis