O Parque da Cidade, em São José dos Campos, recebe neste mês a programação Domingo no Parque, voltada ao público infantil.
As atrações são gratuitas e acontecem nos próximos domingos, dias 18 e 25 de janeiro, sempre às 15h, na arena do parque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Peças infantis
Neste domingo (18), o Grupo Teatro do Rinoceronte apresenta o espetáculo "Meu Amigo Animal", que narra de forma lúdica a história de amizade entre um gato e um cachorro.
Já no dia 25 de janeiro, a atração fica por conta da Companhia Cultural Bola de Meia, que apresenta o espetáculo "Rodas e Brincadeiras Cantadas", um concerto infantil composto por canções tradicionais e autorais que estimulam a interação do público.
A arena está localizada dentro do Parque da Cidade, na Avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana.