17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FÉRIAS

'Domingo no Parque' tem teatro e música infantil gratuita em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Domingo no Parque oferece espetáculos gratuitos voltados ao público infantil
Domingo no Parque oferece espetáculos gratuitos voltados ao público infantil

O Parque da Cidade, em São José dos Campos, recebe neste mês a programação Domingo no Parque, voltada ao público infantil.

As atrações são gratuitas e acontecem nos próximos domingos, dias 18 e 25 de janeiro, sempre às 15h, na arena do parque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Peças infantis

Neste domingo (18), o Grupo Teatro do Rinoceronte apresenta o espetáculo "Meu Amigo Animal", que narra de forma lúdica a história de amizade entre um gato e um cachorro.

Já no dia 25 de janeiro, a atração fica por conta da Companhia Cultural Bola de Meia, que apresenta o espetáculo "Rodas e Brincadeiras Cantadas", um concerto infantil composto por canções tradicionais e autorais que estimulam a interação do público.

A arena está localizada dentro do Parque da Cidade, na Avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários