A programação de janeiro em São José dos Campos conta com diversas atrações para divertir as crianças. Teatro, cinema, oficinas e atividades interativas estão entre as opções.
Festival de Férias
O Teatro Colinas recebe o Festival de Férias com diversos espetáculos infantis, como as produções clássicas de "O Mágico de Oz" (16, 23 e 30/1) , "Os Três Porquinhos" (21 e 28/1) e o "Sítio do Picapau Amarelo" (22 e 29/1).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além desses, o palco recebe "Rapunzel – O Musical" nos dias 17 e 18 de janeiro.
As apresentações ocorrem sempre às 15h , com ingressos custando entre R$ 35 e R$ 70.
Atrações e cinema
O Colinas Shopping também oferece atividades imersivas e educativas voltadas ao público infantil.
Na Praça de Eventos, o circuito gratuito inspirado nos "Detetives do Prédio Azul" permite que crianças de 4 a 10 anos desvendem mistérios em cenários idênticos aos da série.
Há, também, oficinas de mangá na Galeria Belo Brasil, colônia de férias na Cia Athletica e lançamentos de cinema como "Zootopia 2".
O shopping fica na Avenida São João, nº 2.200, Jardim Colinas.