A programação de janeiro em São José dos Campos conta com diversas atrações para divertir as crianças. Teatro, cinema, oficinas e atividades interativas estão entre as opções.

Festival de Férias

O Teatro Colinas recebe o Festival de Férias com diversos espetáculos infantis, como as produções clássicas de "O Mágico de Oz" (16, 23 e 30/1) , "Os Três Porquinhos" (21 e 28/1) e o "Sítio do Picapau Amarelo" (22 e 29/1).

