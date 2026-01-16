17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TEATRO

Festival de Férias traz espetáculos infantis e lazer para SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Circuito 'Detetives do Prédio Azul' ´atração gratuita durante as férias escolares
Circuito 'Detetives do Prédio Azul' ´atração gratuita durante as férias escolares

A programação de janeiro em São José dos Campos conta com diversas atrações para divertir as crianças. Teatro, cinema, oficinas e atividades interativas estão entre as opções.

Festival de Férias

O Teatro Colinas recebe o Festival de Férias com diversos espetáculos infantis, como as produções clássicas de "O Mágico de Oz" (16, 23 e 30/1) , "Os Três Porquinhos" (21 e 28/1) e o "Sítio do Picapau Amarelo" (22 e 29/1).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além desses, o palco recebe "Rapunzel – O Musical" nos dias 17 e 18 de janeiro.

As apresentações ocorrem sempre às 15h , com ingressos custando entre R$ 35 e R$ 70.

Atrações e cinema

O Colinas Shopping também oferece atividades imersivas e educativas voltadas ao público infantil.

Na Praça de Eventos, o circuito gratuito inspirado nos "Detetives do Prédio Azul" permite que crianças de 4 a 10 anos desvendem mistérios em cenários idênticos aos da série.

Há, também, oficinas de mangá na Galeria Belo Brasil, colônia de férias na Cia Athletica e lançamentos de cinema como "Zootopia 2".

O shopping fica na Avenida São João, nº 2.200, Jardim Colinas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários