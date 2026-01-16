17 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
NESTE SÁBADO

Paraibuna sedia 6º Campeonato Paulista de Pesca Esportiva

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento reúne 240 competidores
Evento reúne 240 competidores

A Estância Turística de Paraibuna recebe, neste sábado (17), a 6ª edição do Campeonato Paulista de Pesca Esportiva.

O evento, que já conta com 80 equipes confirmadas, deve atrair cerca de 240 competidores de diversas regiões do Brasil. 

A largada da competição está agendada para as 7h30 na Balsa do Paraitinga, localizada na Estrada do Capim D’Angola.

Além da disputa esportiva, haverá shows, sorteio de brindes e exposição de artesanato local.

Um dos grandes destaques é a apresentação da Banda Texas Hammer, referência no cenário country, que sobe ao palco a partir das 18h30 na Praça de Eventos da avenida Beira Rio.

O campeonato esportivo deve movimentar a economia local de Paraibuna, beneficiando diretamente os setores de hotelaria, comércio e serviços. A programação é gratuita e aberta ao público.

