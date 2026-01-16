A Estância Turística de Paraibuna recebe, neste sábado (17), a 6ª edição do Campeonato Paulista de Pesca Esportiva.

O evento, que já conta com 80 equipes confirmadas, deve atrair cerca de 240 competidores de diversas regiões do Brasil.

