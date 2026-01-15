O 15 de janeiro, como marca o calendário hoje, é considerado Dia Mundial do Compositor, este ser criador que transforma em música os barulhos da mente, sejam ideias ou sons. Inserido neste grupo e em véspera do show de lançamento do seu quarto disco, no qual desabafa impressões sobre o mundo e questões cotidianas das mais íntimas aos humanos, Luiz Silva, da banda joseense Alarde, diz que compor é ter “voz perante o mundo”; é, ainda para ele, expressão que cura e ganha novas formas conforme experiências pessoais evoluem. Seu conselho a quem desperta à vocação? “Não se satisfaça com pouco!”

Com show gratuito marcado para as 20h desta sexta, dia 16, no Sesc Taubaté, o letrista, guitarrista e vocalista se apossa do microfone para apresentar o “Meu Nome É Segredo”, álbum que ele brinca ser um rock que caminha ao “pop noia” –mas que é poesia pura de quem vê o mundo em múltiplas dimensões, sem perder a esperança por dias melhores.