16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
'Novo Show 2026'

Fábio Rabin se apresenta em São Sebastião neste domingo (18)

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fábio Rabin
Fábio Rabin

Fábio Rabin apresenta seu espetáculo solo "Novo Show 2026" neste domingo (18), às 20h30, no Teatro Municipal de São Sebastião.

A apresentação é o sétimo projeto solo do artista, que usa humor para refletir sobre as transformações da vida e os desafios da paternidade durante a fase pré-adolescente da filha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ingressos

O espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos com ingressos que variam de R$ 40 a  R$ 80.

Há ainda a opção de ingresso solidário por R$ 55, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, no dia do evento.

A compra pode ser feita no site Ingresso Digital ou diretamente na bilheteria do Teatro Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O Teatro Municipal de São Sebastião está localizado na avenida Dr. Altino Arantes, nº 2, no Centro Histórico.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários