Fábio Rabin apresenta seu espetáculo solo "Novo Show 2026" neste domingo (18), às 20h30, no Teatro Municipal de São Sebastião.
A apresentação é o sétimo projeto solo do artista, que usa humor para refletir sobre as transformações da vida e os desafios da paternidade durante a fase pré-adolescente da filha.
Ingressos
O espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos com ingressos que variam de R$ 40 a R$ 80.
Há ainda a opção de ingresso solidário por R$ 55, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, no dia do evento.
A compra pode ser feita no site Ingresso Digital ou diretamente na bilheteria do Teatro Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
O Teatro Municipal de São Sebastião está localizado na avenida Dr. Altino Arantes, nº 2, no Centro Histórico.