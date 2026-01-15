Fábio Rabin apresenta seu espetáculo solo "Novo Show 2026" neste domingo (18), às 20h30, no Teatro Municipal de São Sebastião.

A apresentação é o sétimo projeto solo do artista, que usa humor para refletir sobre as transformações da vida e os desafios da paternidade durante a fase pré-adolescente da filha.

Ingressos