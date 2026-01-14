O ator Henri Castelli, de 47 anos, voltou ao BBB 26 após passar por atendimento médico por causa de uma convulsão, nesta quarta-feira (14), mas voltou a passar mal poucas horas depois de retornar à casa. O episódio gerou apreensão entre os participantes e levou a produção a interromper as imagens da área externa do reality show.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após sofrer uma convulsão durante a Prova de Resistência, na manhã desta quarta-feira (14), Henri foi levado ao hospital para a realização de exames médicos e retornou ao Big Brother Brasil 26 ainda durante a tarde. No entanto, pouco tempo depois, o ator voltou a apresentar um novo mal-estar, o que levou a produção a agir rapidamente.