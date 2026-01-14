15 de janeiro de 2026
REALITY

Após voltar do hospital, Henri Castelli passa mal de novo no BBB

O ator Henri Castelli, de 47 anos, voltou ao BBB 26 após passar por atendimento médico por causa de uma convulsão, nesta quarta-feira (14), mas voltou a passar mal poucas horas depois de retornar à casa. O episódio gerou apreensão entre os participantes e levou a produção a interromper as imagens da área externa do reality show.

Após sofrer uma convulsão durante a Prova de Resistência, na manhã desta quarta-feira (14), Henri foi levado ao hospital para a realização de exames médicos e retornou ao Big Brother Brasil 26 ainda durante a tarde. No entanto, pouco tempo depois, o ator voltou a apresentar um novo mal-estar, o que levou a produção a agir rapidamente.

Ao retornar à casa, Henri tentou tranquilizar os colegas e chegou a brincar sobre o ocorrido. “Tentaram me matar e não conseguiram", disse, em tom de descontração. Em seguida, explicou o que havia sentido: “Tive uma crise, epilepsia, uma convulsão. Eu falei que estava tudo girando”.

O ator afirmou que já havia se alimentado e ingerido líquidos enquanto esteve fora da casa. Mesmo assim, pouco depois de sua chegada ao gramado, as câmeras da área da piscina foram cortadas, e um aviso de manutenção externa foi exibido. A produção orientou que todos os brothers retornassem para o interior da casa, exceto Henri.

Segundo relatos de participantes como Sol Vega, Brígido e Aline Campos, o ator voltou a passar mal, caiu durante uma conversa e precisou ser amparado pelos colegas até a chegada da equipe médica. O clima dentro da casa foi descrito como de forte tensão e preocupação.

Pouco depois, o Big Boss informou que Henri Castelli está bem e segue sob observação médica, sem divulgar detalhes adicionais sobre seu estado de saúde ou se haverá impacto na participação do ator no jogo.

