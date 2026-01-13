A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada por um suspeito de tentativa de homicídio na região leste de São José dos Campos. O veículo, que havia sido furtado para a fuga após o crime, foi localizado na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Dos Freitas, na zona norte da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante diligências relacionadas a uma tentativa de homicídio registrada no bairro Jardim São Vicente.
Ao analisar imagens de câmeras de segurança da vizinhança, os policiais identificaram que o autor do ataque teria furtado a motocicleta de um morador da residência onde ocorreu o crime para escapar do local. Com o número da placa e o auxílio de um sistema de rastreamento em tempo real, já que o veículo possuía rastreador, além do apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), foi possível indicar que a moto estaria na região norte do município.
No período da tarde, os policiais localizaram a motocicleta em uma residência na Estrada do Bengalar, no bairro Dos Freitas. No local, o possível autor da tentativa de homicídio e do furto chegou a ser identificado, mas conseguiu fugir para uma área de mata próxima e não foi localizado.
A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial de São José dos Campos. A motocicleta foi apreendida e posteriormente devolvida ao proprietário.
Segundo a PM, a vítima da tentativa de homicídio sofreu um golpe de faca na região do abdômen, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. As investigações seguem para a identificação e captura do suspeito.