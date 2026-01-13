A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada por um suspeito de tentativa de homicídio na região leste de São José dos Campos. O veículo, que havia sido furtado para a fuga após o crime, foi localizado na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Dos Freitas, na zona norte da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante diligências relacionadas a uma tentativa de homicídio registrada no bairro Jardim São Vicente.