O Teatro Colinas, em São José dos Campos, inicia sua programação anual com uma série de espetáculos de humor e o Festival de Férias, com espetáculos infantis.
Humor
Nesta sexta-feira (9), às 20h, o palco recebe a dupla Dihh Lopes e Márcio Donato com o espetáculo "A Série B". A montagem apresenta histórias de bastidores do grupo "4 Amigos" e relatos pessoais inéditos, em uma dinâmica de 70 minutos de duração.
O sábado (10) marca as comemorações da trajetória de Nany People. No espetáculo "Ser mulher não é para qualquer um", a atriz revisita seus 50 anos de carreira e 60 de vida por meio de relatos, música e sensibilidade.
No domingo (11), o encerramento do final de semana fica a cargo do recifense Rodrigo Marques, apresentador do programa "A Culpa é do Cabral", que traz seu stand-up com observações sagazes do cotidiano.
Festival de férias
O teatro realiza durante as tardes o Festival de Férias com apresentações infantis diárias.
Durante o mês de janeiro, revezam-se no palco "Os Três Porquinhos", "Sítio do Pica-pau Amarelo", "O Mágico de Oz" e "Caçadoras do K-Pop", sempre às 16h.
Confira a agenda:
-
Os Três Porquinhos: O clássico infantil é apresentado às quartas-feiras, nos dias 07, 14, 21 e 28 de janeiro.
Sítio do Pica-pau Amarelo: Baseado na obra de Monteiro Lobato, o espetáculo ocorre às quintas-feiras, nos dias 08, 15, 22 e 29 de janeiro.
O Mágico de Oz: A jornada de Dorothy pela estrada de tijolos amarelos é encenada às sextas-feiras, nos dias 09, 16, 23 e 30 de janeiro.
Caçadoras do K-Pop: Com uma proposta atual voltada ao gênero musical coreano, esta atração tem apresentações únicas no final de semana entre 10 e 11 de janeiro.
Ingressos
O Teatro Colinas fica na avenida São João, nº 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos.
Ingressos estão à venda na bilheteria do local de quarta a sábado, das 13h às 21h; domingo, das 13h às 19h ou pelo site oficial.
Para os espetáculos adultos, os preços variam de R$ 35 a R$ 60. Para os infantis, as entradas custam de R$ 35 a R$ 70.