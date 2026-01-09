O Teatro Colinas, em São José dos Campos, inicia sua programação anual com uma série de espetáculos de humor e o Festival de Férias, com espetáculos infantis.

Humor

Nesta sexta-feira (9), às 20h, o palco recebe a dupla Dihh Lopes e Márcio Donato com o espetáculo "A Série B". A montagem apresenta histórias de bastidores do grupo "4 Amigos" e relatos pessoais inéditos, em uma dinâmica de 70 minutos de duração.

O sábado (10) marca as comemorações da trajetória de Nany People. No espetáculo "Ser mulher não é para qualquer um", a atriz revisita seus 50 anos de carreira e 60 de vida por meio de relatos, música e sensibilidade.