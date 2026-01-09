O quarteto Alarde lança seu quarto álbum no Sesc Taubaté na próxima sexta-feira (16), com um show gratuito às 20h, na marquise da unidade.

Intitulado “Meu Nome É Segredo”, o trabalho apresenta uma sonoridade que une a essência setentista do grupo a uma pegada mais pop e arejada, contando com a participação especial do trompetista Rafael Jarcem, da banda Skaya.

