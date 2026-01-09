O quarteto Alarde lança seu quarto álbum no Sesc Taubaté na próxima sexta-feira (16), com um show gratuito às 20h, na marquise da unidade.
Intitulado “Meu Nome É Segredo”, o trabalho apresenta uma sonoridade que une a essência setentista do grupo a uma pegada mais pop e arejada, contando com a participação especial do trompetista Rafael Jarcem, da banda Skaya.
Com 15 anos de estrada em turnês nacionais, o Alarde já se apresentou em eventos importantes e abriu o show de artistas internacionais como o Motörhead.
A banda é formada por Luiz Silva, vocalista e letrista responsável pela linguagem poética e humanista das composições; Rodrigo Silva, baterista; Marcelo Sanches, baixista; e Rodrigo Mazza, guitarrista.
Entre as nove faixas, destacam-se contrastes como os de ‘Crise Moral’ (1:30) e ‘Universo É Nosso’ (3:19). Através desse repertório, produzido por Sergio Fouad, o grupo busca expandir sua sonoridade ao campo da música brasileira, consolidando referências variadas na identidade única do quarteto.
Além das músicas inéditas, que já podem ser encontradas nas plataformas digitais, hits de trabalhos antigos farão parte do show, entre eles os mais pedidos pelos fãs, como “Amarelo Chá” e “Faca”.
O Sesc fica na avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, nº 1264, Esplanada Santa Terezinha, Taubaté.