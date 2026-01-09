O artista plástico Marco Antonio Ramis, de 67 anos, abre sua exposição 'Aquarelas de Reis', neste sábado (10) no Museu do Folclore Angela Savastano.
As obras retratam as Folias de Reis regionais por meio de 13 quadros e 3 gravuras confeccionadas com técnicas mistas, mas em grande parte aquarela.
Marcos traz para a arte a cultura regional e a fé das festividades de Reis, patrimônio imaterial da cidade, como forma de perpetuar a relevância e os valores da cultura popular.
Segundo o artista, poder expor seus trabalhos no Museu do Folclore é uma grande emoção. “Já faz algum tempo que venho acompanhando e retratando as Folias de Reis por meio dos meus desenhos e pinturas, mas não imaginava ser convidado para expô-los no Museu do Folclore, espaço pelo qual tenho muito carinho”, afirma Marcos.
A visitação é gratuita e seguirá aberta até 21 de fevereiro, de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h.
O Museu do Folclore Angela Savastano fica na avenida Olivo Gomes,nº 100, no Parque da Cidade, em Santana.