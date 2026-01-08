08 de janeiro de 2026
Logo Sampi
Logo Sampi
MÚSICA

Com 1,1 milhão de seguidores, cantora de SJC faz sucesso no país

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Cynthia Luz e Rael farão show juntos em São José
Cynthia Luz e Rael farão show juntos em São José

Natural de São José dos Campos, a cantora e compositora Cynthia Luz faz sucesso no Brasil e alcançou a marca de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais, além de mais de 1 bilhão de streams no Spotify e mais de 220 milhões de visualizações no YouTube.

A artista joseense se consolida como um dos nomes brasileiros de maior alcance nas plataformas digitais. Ao longo da carreira, a artista construiu uma discografia marcada pela mistura de rap, reggae, pop e MPB, com uma base de público consolidada no ambiente digital.

Em meio a um novo momento da carreira, de Cynthia Luz prepara o lançamento do álbum “Ponto Panorâmico”, previsto para 2026, que sucede seus trabalhos mais recentes e marca uma nova etapa criativa.

O primeiro single desse ciclo é “Minha Varanda”. A faixa antecipa o clima do novo projeto, que transita por diferentes gêneros e propõe uma abordagem menos guiada por tendências de mercado.

Segundo a artista, “Ponto Panorâmico” nasce de um processo criativo mais intuitivo, com referências ligadas à natureza, à família e às relações humanas. O álbum combina elementos de reggae, pop e rap, mantendo a diversidade sonora que marca sua trajetória.

Show em São José

Além do novo álbum, a cantora vai se apresentarem São José dos Campos com um novo projeto, o “Cynthia convida”. Trata-se de um show com grandes artistas da música brasileira.

O primeiro encontro será ao lado do cantor Rael, na casa de eventos Toka, no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, no dia 23 de janeiro, às 20h.

A apresentação marca a primeira vez da artista na casa neste formato e promete reunir diferentes vertentes do rap, R&B e da música urbana brasileira.

Cynthia Luz retorna ao palco da sua cidade natal trazendo um repertório que inclui sucessos que marcaram sua carreira, como “Olhares”, “Me Negaram Amor”, “Vai Embora” e “Sou Mulher”.

Para dividir a noite, a artista convidou Rael, um dos nomes mais respeitados da cena nacional, conhecido por canções como “Envolvidão”, “Aurora Boreal”, “Ela Me Chamou” e “Flor de Aruanda”.

O show propõe um encontro musical marcado por identidade, troca e diversidade sonora, reforçando a conexão entre dois artistas que transitam entre o rap, o R&B e a MPB contemporânea.

O evento acontece a partir das 20h, e os ingressos antecipados estão à venda com desconto pelo site www.zig.tickets.

SERVIÇO

Local: Toka Eventos – Rua Carlos Marcondes, 501 – Limoeiro (próximo à Faculdade UNIP)

Data: 23 de janeiro

Horário: a partir das 20h

