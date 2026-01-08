Natural de São José dos Campos, a cantora e compositora Cynthia Luz faz sucesso no Brasil e alcançou a marca de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais, além de mais de 1 bilhão de streams no Spotify e mais de 220 milhões de visualizações no YouTube.

A artista joseense se consolida como um dos nomes brasileiros de maior alcance nas plataformas digitais. Ao longo da carreira, a artista construiu uma discografia marcada pela mistura de rap, reggae, pop e MPB, com uma base de público consolidada no ambiente digital.