Wesley Safadão e Ana Castela se apresentam gratuitamente em São Sebastião neste fim de semana.
As atrações são parte do Verão Show São Sebastião 2026, que acontece no Complexo Turístico da Rua da Praia, no centro histórico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na sexta-feira (9), o cantor Wesley Safadão realiza o show principal com abertura do músico local Tom Vieira.
No sábado (10), a cantora Ana Castela sobe ao palco após a apresentação da artista local Kiki Tavolaro.
Os portões do complexo abrem às 19h e os shows começam às 21h.
O acesso ao setor de pista é gratuito. Ingressos para a área VIP e camarotes são vendidos pelo site oficial do evento.