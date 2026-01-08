Wesley Safadão e Ana Castela se apresentam gratuitamente em São Sebastião neste fim de semana.

As atrações são parte do Verão Show São Sebastião 2026, que acontece no Complexo Turístico da Rua da Praia, no centro histórico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp