Um gesto simples de Ana Castela transformou a noite de uma família de São Sebastião em uma memória inesquecível. A “Boiadeira” leu um pedido especial que vinha do meio do público e não hesitou em realizar o sonho da jovem fã.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o celular erguido, a menina exibia a mensagem: “ANA ME DÁ SEU CHAPÉU PVFR EU TE AMO”. Ao notar o pedido, a cantora retirou o chapéu que usava no palco e o lançou diretamente para a jovem, que foi tomada por uma alegria contagiante. O momento foi compartilhado pela própria Ana Castela em suas redes sociais com a legenda carinhosa: “Ganhou meu chapéu hoje!”.