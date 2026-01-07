A Pinacoteca Anderson Fabiano abre ao público, a partir das 11h deste sábado (10), a exposição “Estados da cor e do pensamento”.

Assinada pelo artista visual Francisco Jacobina, a mostra integra as ações da campanha nacional Janeiro Branco apresentando a arte como ferramenta de conscientização sobre saúde mental.

