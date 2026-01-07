07 de janeiro de 2026
COR E PENSAMENTO

Taubaté: Mostra na Pinacoteca une arte e saúde mental

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Obras do artista Francisco Jacobina integram a exposição “Estados da cor e do pensamento”
Obras do artista Francisco Jacobina integram a exposição “Estados da cor e do pensamento”

A Pinacoteca Anderson Fabiano abre ao público, a partir das 11h deste sábado (10), a exposição “Estados da cor e do pensamento”.

Assinada pelo artista visual Francisco Jacobina, a mostra integra as ações da campanha nacional Janeiro Branco apresentando a arte como ferramenta de conscientização sobre saúde mental.

Pinturas, desenhos e gravuras compõem a mostra que dá forma à sentimentos como esgotamento emocional, ansiedade e os impactos do uso excessivo de tecnologia nas relações afetivas.

A visita é gratuita de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h. O endereço é avenida Tomé Portes Del Rei, nº 925, Vila São José.

