07 de janeiro de 2026
ESPIADINHA

BBB 26 promete premiação recorde; confira

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução Globo
BBB 26 promete premiação recorde; confira
BBB 26 promete premiação recorde; confira

O Big Brother Brasil 26 estreia com um prêmio histórico de R$ 3 milhões para o vencedor, o maior já oferecido desde a criação do reality show. O valor reforça a força comercial do programa e consolida o BBB como um dos produtos de entretenimento mais rentáveis e populares da televisão brasileira.

A nova edição tem início marcado para 12 de janeiro. Desde a estreia, em 2002, a premiação passou por uma evolução significativa, acompanhando o crescimento da audiência, o aumento do investimento publicitário e a ampliação do alcance do programa nas plataformas digitais.

Na primeira edição, vencida por Kleber Bambam, o prêmio era de R$ 500 mil. O valor se manteve igual até 2005 e subiu para R$ 1 milhão a partir de 2006, permanecendo nesse patamar por várias temporadas. Em 2012, a quantia passou para R$ 1,5 milhão, marca que durou até 2022.

Nos últimos anos, o prêmio voltou a crescer. Em 2023, Amanda Meirelles levou R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito recebeu R$ 2,92 milhões, enquanto a edição de 2025 premiou Renata Saldanha com R$ 2,7 milhões. Agora, em 2026, o reality alcança o maior valor de sua história.

Além da premiação principal, o BBB 26 deve manter a tradição de recompensas paralelas ao longo do jogo. Provas de liderança e resistência costumam render carros, motos e valores em dinheiro aos vencedores.

Também são comuns desafios semanais patrocinados, que distribuem produtos e experiências oferecidos por marcas parceiras, além de dinâmicas especiais que garantem prêmios extras e movimentam o jogo.

Com cifras cada vez mais altas, o Big Brother Brasil reforça seu papel como vitrine de audiência, publicidade e engajamento, mantendo-se como um dos realities mais influentes do país.

