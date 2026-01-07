O Big Brother Brasil 26 estreia com um prêmio histórico de R$ 3 milhões para o vencedor, o maior já oferecido desde a criação do reality show. O valor reforça a força comercial do programa e consolida o BBB como um dos produtos de entretenimento mais rentáveis e populares da televisão brasileira.

A nova edição tem início marcado para 12 de janeiro. Desde a estreia, em 2002, a premiação passou por uma evolução significativa, acompanhando o crescimento da audiência, o aumento do investimento publicitário e a ampliação do alcance do programa nas plataformas digitais.