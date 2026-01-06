Zé Felipe e Ana Castela teriam reatado o relacionamento poucos dias após anunciarem o término. O reencontro dos cantores resultou em uma recaída e na decisão de dar uma nova chance ao namoro, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O encontro aconteceu durante um cruzeiro temático da cantora, onde os dois se apresentaram juntos no palco. De acordo com o apresentador Matheus Baldi, do programa Fofocalizando, após o show houve troca de beijos entre os artistas.