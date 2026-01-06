06 de janeiro de 2026
SERTANEJO

Recaída! Ana Castela e Zé Felipe reatam namoro, diz colunista

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Recaída! Ana Castela e Zé Felipe reatam namoro
Recaída! Ana Castela e Zé Felipe reatam namoro

Zé Felipe e Ana Castela teriam reatado o relacionamento poucos dias após anunciarem o término. O reencontro dos cantores resultou em uma recaída e na decisão de dar uma nova chance ao namoro, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (6).

O encontro aconteceu durante um cruzeiro temático da cantora, onde os dois se apresentaram juntos no palco. De acordo com o apresentador Matheus Baldi, do programa Fofocalizando, após o show houve troca de beijos entre os artistas.

Fontes próximas ao casal relataram que a reconciliação deve ocorrer de forma mais reservada, com menor exposição pública e sem confirmações oficiais neste momento. A intenção seria evitar comentários negativos e especulações nas redes sociais.

Ainda segundo o apresentador, o casal optou por manter silêncio sobre o assunto, apesar da aproximação registrada nos bastidores do evento, que rapidamente repercutiu entre fãs.

O reencontro ocorreu menos de dez dias após o anúncio do fim do namoro, feito em 29 de dezembro de 2025. Na ocasião, ambos afirmaram que a separação aconteceu de forma tranquila, sem desentendimentos, e que a decisão foi tomada em comum acordo.

