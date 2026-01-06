Tarot, astrologia e outras práticas de reconexão interior são o foco de mais um episódio do “Isso Vale”, podcast de atualidades e tendências de OVALE, apresentado pela jornalista Vittória Lima, que propõe uma reflexão sobre autocuidado para além do corpo, em um contexto marcado por excesso de estímulos e desconexão emocional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O novo episódio do podcast “Isso Vale” coloca em pauta a chamada face mística do autocuidado, tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais e nas conversas sobre bem-estar e saúde emocional.