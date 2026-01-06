06 de janeiro de 2026
OVALE Cast

Isso Vale: Tarot e astrologia revelam face mística do autocuidado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Tarot, astrologia e outras práticas de reconexão interior são o foco de mais um episódio do “Isso Vale”, podcast de atualidades e tendências de OVALE, apresentado pela jornalista Vittória Lima, que propõe uma reflexão sobre autocuidado para além do corpo, em um contexto marcado por excesso de estímulos e desconexão emocional.

O novo episódio do podcast “Isso Vale” coloca em pauta a chamada face mística do autocuidado, tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais e nas conversas sobre bem-estar e saúde emocional.

Para aprofundar o debate, Vittória Lima recebe a taróloga Mari Sanches e Beca Chaves, criadora de conteúdo sobre moda e astrologia. Juntas, elas discutem como práticas como tarot, astrologia e outros rituais de reconexão têm sido utilizadas como ferramentas para compreender emoções, ciclos pessoais e processos internos.

Autocuidado como prática interior

Durante o episódio, a conversa parte da ideia de que autocuidado não se limita a cuidados físicos, como skincare, academia ou alimentação saudável. O foco está no olhar para dentro, entendendo emoções, limites, fases da vida e a importância do autoconhecimento em meio à rotina acelerada.

O debate também aborda como essas práticas dialogam com uma geração que busca equilíbrio emocional e sentido em tempos de ansiedade, hiperconectividade e excesso de informação.

Onde assistir

O episódio completo do “Isso Vale” está disponível no canal do OVALE no YouTube e no site e nas redes sociais do jornal, integrando a série de conteúdos que analisam comportamento, tendências e temas que movimentam o debate nas redes sociais.

Comentários

Comentários