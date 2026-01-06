Após se apresentarem juntos no cruzeiro Férias com a Boiadeira em Alto-Mar, iniciado nesta segunda-feira (5), Zé Felipe e Ana Castela voltaram ao centro das atenções. Em vídeo gravado nos bastidores por um amigo da cantora, o sertanejo afirmou ter sido “humilhado” pela ex-namorada, declaração que rapidamente viralizou.
Bastidores rendem troca de provocações
As imagens mostram um clima de descontração, mas com alfinetadas. “Ela me humilhou”, disse Zé Felipe. “Tá merecendo”, respondeu Ana Castela. O cantor insistiu: “Fui humilhado”. A cantora rebateu: “Que mentiroso” e completou: “É pouco, está merecendo muito mais”.
Apesar do tom aparentemente leve, a fala do cantor chamou a atenção do público e impulsionou comentários nas redes sociais.
Declarações após o show
Em outra entrevista, Zé Felipe minimizou o episódio e afirmou não guardar ressentimentos. “Amo a Ana, amo a família dela. Foi tudo muito rápido, mas incrível”, declarou. Durante o show no navio, além de apresentar seus sucessos, o cantor dividiu o palco com a artista. Enquanto Zé Felipe demonstrava proximidade, Ana Castela evitou contato visual e, em um momento da apresentação, reforçou que os dois não reataram o namoro.
Fim do relacionamento
O término foi anunciado por Zé Felipe nas redes sociais. Em comunicado, ele afirmou que o carinho permanece, mas que a decisão foi tomada após conversa entre os dois. Pouco depois, Ana Castela compartilhou a mesma nota.
“Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais”, escreveu o cantor. Ele ainda pediu respeito e compreensão, destacando o impacto das especulações na internet sobre a artista e sua família.