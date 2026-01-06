São José dos Campos recebe a escola Acadêmicos do Satélite e a cantora Eliana de Lima para celebrar o samba e os sambas-enredo de Carnaval.
Os eventos ocorrem no Solário do Sesc nos dias 23 e 24 de janeiro, respectivamente.
A Acadêmicos do Satélite apresenta o show "Samba Di Versos" com a participação de bateria, passistas e baianas, a partir das 19h30 da sexta-feira (23). A entrada é gratuita.
No sábado (24), às 20h, a cantora Eliana de Lima realiza show de 45 anos de carreira, reunindo sambas-enredo e clássicos da MPB, com acompanhamento de banda e coral.
Os ingressos variam de R$ 12 a R$ 40.
O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, Jardim São Dimas, São José dos Campos