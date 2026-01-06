São José dos Campos recebe a escola Acadêmicos do Satélite e a cantora Eliana de Lima para celebrar o samba e os sambas-enredo de Carnaval.

Os eventos ocorrem no Solário do Sesc nos dias 23 e 24 de janeiro, respectivamente.

