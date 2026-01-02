02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FESTA

Ainda em clima de Réveillon, Cunha tem shows até sábado (3)

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Batuke Geral é atração em Cunha
A Estância Climática de Cunha dá continuidade às festividades de Ano Novo com uma série de apresentações musicais até sábado (3).

Com expectativa de grande público, a programação gratuita acontece na Praça da Matriz, a partir das 20h.

Confira atrações

Sexta-feira (2): Show de samba e pagode com o grupo Marra de Pretinho, também a partir das 21h.

Sábado (3): O encerramento das festividades acontece com o grupo Batuke Geral, que inicia sua apresentação às 20h.

Todos os shows são gratuitos

