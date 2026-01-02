A Estância Climática de Cunha dá continuidade às festividades de Ano Novo com uma série de apresentações musicais até sábado (3).
Com expectativa de grande público, a programação gratuita acontece na Praça da Matriz, a partir das 20h.
Confira atrações
Sexta-feira (2): Show de samba e pagode com o grupo Marra de Pretinho, também a partir das 21h.
Sábado (3): O encerramento das festividades acontece com o grupo Batuke Geral, que inicia sua apresentação às 20h.
Todos os shows são gratuitos