02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRADIÇÃO

Folia de Reis encerra ciclo natalino em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Irmandade dos Santos Reis
Irmandade dos Santos Reis

O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, recebe na próxima terça-feira (6), a Irmandade dos Santos Reis, do bairro Novo Horizonte, para a celebração da tradicional Folia de Reis.

O evento, que marca o encerramento do Ciclo Natalino, terá início às 18h30 na Capela Sagrado Coração de Jesus.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tradição e cultura popular

A Folia de Reis é uma das manifestações emblemáticas da cultura popular brasileira.

Na tradição cristã, o festejo recorda a jornada dos três Reis Magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, em viagem para entregar presentes ao recém-nascido Menino Jesus.

A celebração no Parque contará com a presença de violeiros, cantos típicos e personagens com fantasias festivas, elementos que preservam a identidade religiosa e folclórica da região.

Esta é uma oportunidade para o público vivenciar o patrimônio imaterial do Vale do Paraíba e celebrar o Dia de Reis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários