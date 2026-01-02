O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, recebe na próxima terça-feira (6), a Irmandade dos Santos Reis, do bairro Novo Horizonte, para a celebração da tradicional Folia de Reis.
O evento, que marca o encerramento do Ciclo Natalino, terá início às 18h30 na Capela Sagrado Coração de Jesus.
Tradição e cultura popular
A Folia de Reis é uma das manifestações emblemáticas da cultura popular brasileira.
Na tradição cristã, o festejo recorda a jornada dos três Reis Magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, em viagem para entregar presentes ao recém-nascido Menino Jesus.
A celebração no Parque contará com a presença de violeiros, cantos típicos e personagens com fantasias festivas, elementos que preservam a identidade religiosa e folclórica da região.
Esta é uma oportunidade para o público vivenciar o patrimônio imaterial do Vale do Paraíba e celebrar o Dia de Reis.