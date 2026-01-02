02 de janeiro de 2026
VICENTINA ARANHA

Parque recebe exposição 'Figueiras Arteiras da Santa Cruz'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Exposição 'Figueiras Arteiras da Santa Cruz'
Exposição 'Figueiras Arteiras da Santa Cruz'

O Salão Verde do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, recebe até terça-feira (6) a exposição "Figueiras Arteiras da Santa Cruz".

A mostra, que valoriza a produção manual e popular enraizada no Vale do Paraíba, reúne obras de um coletivo de mulheres que utilizam a arte como instrumento de expressão, inclusão e transformação social.

O acervo diversificado inclui estatuária de cerâmica, pintura naïf, arte têxtil primitiva e motivos natalinos.

As obras revelam o imaginário das artistas, que traduzem em suas criações elementos do cotidiano, da fé cristã, além de lendas e do folclore regional.

Para visitação os horários são de quinta a sábado, das 13h às 18h; domingos, das 9h às 17h.

As artistas expositoras são: Aparecida Tereza de Oliveira, Cristina Aparecida da Silva, Eliane Martimiano, Fátima Aparecida, Fátima Tereza de Oliveira, Isabelle Antônia de Andrade Pinto, Maria de Lourdes de Jesus Souza e Natiele Fátima Martimiano Cavalcante.

A entrada é gratuita.

O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.

