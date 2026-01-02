O Salão Verde do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, recebe até terça-feira (6) a exposição "Figueiras Arteiras da Santa Cruz".

A mostra, que valoriza a produção manual e popular enraizada no Vale do Paraíba, reúne obras de um coletivo de mulheres que utilizam a arte como instrumento de expressão, inclusão e transformação social.

