O Salão Verde do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, recebe até terça-feira (6) a exposição "Figueiras Arteiras da Santa Cruz".
A mostra, que valoriza a produção manual e popular enraizada no Vale do Paraíba, reúne obras de um coletivo de mulheres que utilizam a arte como instrumento de expressão, inclusão e transformação social.
O acervo diversificado inclui estatuária de cerâmica, pintura naïf, arte têxtil primitiva e motivos natalinos.
As obras revelam o imaginário das artistas, que traduzem em suas criações elementos do cotidiano, da fé cristã, além de lendas e do folclore regional.
Para visitação os horários são de quinta a sábado, das 13h às 18h; domingos, das 9h às 17h.
As artistas expositoras são: Aparecida Tereza de Oliveira, Cristina Aparecida da Silva, Eliane Martimiano, Fátima Aparecida, Fátima Tereza de Oliveira, Isabelle Antônia de Andrade Pinto, Maria de Lourdes de Jesus Souza e Natiele Fátima Martimiano Cavalcante.
A entrada é gratuita.
O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.