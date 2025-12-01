01 de janeiro de 2026
DICA

1º de Janeiro 2026: o que fazer após o Réveillon

1º de Janeiro 2026: q que fazer após o Réveillon
1º de Janeiro 2026: q que fazer após o Réveillon

O primeiro dia de 2026 pede recuperação equilibrada após a euforia do Réveillon, transformando ressaca em renovação com atividades leves e intencionais.

Recuperação Física e Hidratação

Comece com água de coco ou chá de gengibre para reidratar e aliviar a fadiga. Caminhadas curtas na praia ou parque, como em Taubaté, oxigenam o corpo e limpam toxinas acumuladas das festas.(see the generated image above)

Reflexão e Planejamento

Dedique 30 minutos a listar gratidões do ano que passou e metas SMART para o novo ciclo. Apps como Notion ou um caderno simples ajudam a ancorar intenções, evitando promessas vazias comuns pós-virada.

Atividades Leves em Família

Organize um piquenique simples com frutas e sucos, ou assista a um filme inspirador. No Brasil, tradições como visitar parentes distantes fortalecem laços sem excessos, priorizando conexões autênticas.

