O primeiro dia de 2026 pede recuperação equilibrada após a euforia do Réveillon, transformando ressaca em renovação com atividades leves e intencionais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Recuperação Física e Hidratação
Comece com água de coco ou chá de gengibre para reidratar e aliviar a fadiga. Caminhadas curtas na praia ou parque, como em Taubaté, oxigenam o corpo e limpam toxinas acumuladas das festas.(see the generated image above)
Reflexão e Planejamento
Dedique 30 minutos a listar gratidões do ano que passou e metas SMART para o novo ciclo. Apps como Notion ou um caderno simples ajudam a ancorar intenções, evitando promessas vazias comuns pós-virada.
Atividades Leves em Família
Organize um piquenique simples com frutas e sucos, ou assista a um filme inspirador. No Brasil, tradições como visitar parentes distantes fortalecem laços sem excessos, priorizando conexões autênticas.