A virada do ano pede looks que vão além da moda: no Brasil, as roupas de Ano Novo carregam simbolismo para atrair amor, dinheiro e paz. De branco clássico a toques coloridos, escolha peças leves e confortáveis para pular ondas ou festejar em família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Veja 5 dicas infalíveis, baseadas em crenças populares e tendências atuais, para brilhar na contagem regressiva.
Branco Total para Paz e Renovação
Vista-se de branco da cabeça aos pés à meia-noite. Simboliza pureza e novos começos, ideal para quem busca harmonia em 2026. Aposte em linho ou algodão fluido para noites quentes brasileiras.
Vermelho na Lingerie para Paixão
Use lingerie vermelha por baixo do branco. Atrai amor e romance, perfeito para solteiros ou casais renovando a chama. Combine com acessórios discretos como brincos rubi para um toque sensual.
Verde nos Detalhes para Prosperidade
Adicione verde em pulseiras, lenços ou sapatos. Representa dinheiro e crescimento financeiro, alinhado a metas de carreira no novo ano. Tons esmeralda ou menta modernizam o look clássico.
Amarelo para Sucesso e Alegria
Inclua amarelo em blusas ou faixas de cabelo. Simboliza otimismo e vitórias profissionais, ótimo para empreendedores. Evite excesso para não pesar; um acessório basta para energizar.
Dourado nos Acessórios para Abundância
Brilhe com joias ou bolsas douradas. Atrai riqueza e luxo, como um talismã para oportunidades. Perfeito para festas em praias como Copacabana, refletindo fogos no mar.
Essas combinações misturam folclore brasileiro com moda sustentável, priorizando tecidos leves e éticos. Realize com intenção positiva para potencializar os desejos.
Dica extra: Personalize com o que te faz sentir confiante e celebre com gratidão. Feliz 2026!