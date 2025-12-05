A virada do ano pede looks que vão além da moda: no Brasil, as roupas de Ano Novo carregam simbolismo para atrair amor, dinheiro e paz. De branco clássico a toques coloridos, escolha peças leves e confortáveis para pular ondas ou festejar em família.

Veja 5 dicas infalíveis, baseadas em crenças populares e tendências atuais, para brilhar na contagem regressiva.

Branco Total para Paz e Renovação