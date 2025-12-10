O Ano Novo chega carregado de esperança e rituais para espantar energias ruins e atrair prosperidade.

No Brasil, simpatias de Réveillon são tradição: desde lençóis brancos até moedas no champanhe, essas práticas populares, enraizadas no folclore e na fé, prometem amor, saúde e dinheiro para 2026.

