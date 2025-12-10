O Ano Novo chega carregado de esperança e rituais para espantar energias ruins e atrair prosperidade.
No Brasil, simpatias de Réveillon são tradição: desde lençóis brancos até moedas no champanhe, essas práticas populares, enraizadas no folclore e na fé, prometem amor, saúde e dinheiro para 2026.
Baseadas em crenças ancestrais e compartilhadas por gerações, elas não substituem ações concretas, mas aquecem o coração na virada. Confira 10 dicas simples, testadas pelo povo, para realizar na contagem regressiva.
As 10 Simpatias Mais Populares para o Réveillon
Lençol branco para paz: Durma com lençol branco na noite de 31 para 1º. Acorde, dobre-o ao nascer do sol e guarde até o fim do ano. Simboliza pureza e proteção espiritual.
Sete ondas do mar: À meia-noite, pule sete ondas no mar (ou imagine em casa). Cada salto pede um desejo: saúde, amor, emprego. Atenção: respeite a natureza e evite riscos.
Moedas no champanhe: Coloque sete moedas em um copo de champanhe ou vinho branco. Beba brindando à prosperidade e guarde as moedas na carteira o ano todo para atrair dinheiro.
Vela colorida para intenções: Acenda uma vela na cor do seu desejo – branca (paz), vermelha (amor), verde (dinheiro), amarela (sucesso). Deixe queimar até o fim, mentalizando o pedido.
Linha com sete cores: Amarre um fio com as sete cores do arco-íris no pulso esquerdo à meia-noite. Use por sete dias e enterre, pedindo sorte em todas as áreas da vida.
Sementes de romã: Coma sete sementes de romã à meia-noite. Representa fertilidade, abundância e novos começos na família e finanças.
Linho branco na roupa íntima: Vista calcinha ou cueca branca na virada. É o clássico para atrair bons fluidos, paz e oportunidades inesperadas.
Escrita no papel: Anote três desejos em papel verde, dobre e queime à meia-noite. Jogue as cinzas no mar ou vaso de planta, liberando energias para o novo ciclo.
Três pulos de saia: Mulheres pulam três vezes com saia rodada à meia-noite, pedindo namorado(a). Homens podem adaptar com camisa branca para o mesmo fim romântico.
Frutas douradas: Coloque sete frutas (laranja ou maçã) em um prato dourado ou amarelo. Ofereça à natureza no dia 1º, agradecendo e atraindo saúde e colheitas boas.
Essas simpatias, populares em todo o Brasil, ganham força em praias como Copacabana e famílias do interior. Especialistas em folclore, como o antropólogo brasileiro Câmara Cascudo, destacam que elas reforçam a fé popular, unindo crenças indígenas, africanas e europeias.
Dica final: Faça com fé genuína, gratidão e responsabilidade. Combine com metas reais para 2026, como planejamento financeiro ou autocuidado. Feliz Ano Novo!