A Operação Natal do Procon-SP identificou irregularidades em quase 70% dos estabelecimentos comerciais fiscalizados entre os dias 1º e 12 de dezembro. Problemas como
Ao todo, os núcleos regionais visitaram 218 locais no interior e litoral, dos quais 148 apresentaram infrações ao Código de Defesa do Consumidor e foram autuados.
Na região, a fiscalização concentrou esforços em polos como São José dos Campos, Caraguatatuba e outras cidades do interior.
As principais falhas detectadas pelos fiscais envolveram a falta de clareza na exposição de preços, ausência do valor para pagamento à vista e produtos com prazos de validade vencidos ou informações inadequadas.
As autuações visam coibir abusos no período de maior movimento do comércio varejista.
Além das cidades do eixo leste e litoral, a ação também abrangeu outros 27 municípios do estado, incluindo grandes centros como Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba.
Os estabelecimentos que apresentaram desconformidades responderão a processos administrativos conduzidos pela Fundação Procon-SP, podendo resultar em multas.