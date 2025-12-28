A Operação Natal do Procon-SP identificou irregularidades em quase 70% dos estabelecimentos comerciais fiscalizados entre os dias 1º e 12 de dezembro. Problemas como

Ao todo, os núcleos regionais visitaram 218 locais no interior e litoral, dos quais 148 apresentaram infrações ao Código de Defesa do Consumidor e foram autuados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp