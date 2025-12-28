O atendimento no local foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que acompanha a investigação sobre uma ocorrência com arma de fogo registrada na madrugada deste domingo (28), na avenida Dr. Arthur da Costa Filho, região central do município.

De acordo com informações das forças de segurança, o homem apontado como autor da tentativa de homicídio foi detido pela Polícia Militar pouco tempo após o fato, nas proximidades de uma agência bancária da área central.

As apurações iniciais indicam que a confusão teve início na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e que a pessoa atingida não tinha qualquer envolvimento com o desentendimento, sendo ferida de forma aleatória.

Em nota, a Administração Municipal destacou que não há indicação de que o episódio esteja relacionado à programação oficial de shows de verão. A Prefeitura ressaltou ainda que os eventos contam com esquema especial de segurança, incluindo revista sistemática na entrada, monitoramento por identificação facial integrado ao programa Muralha Paulista, presença de brigadistas, atendimento médico de prontidão e atuação conjunta da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, equipes de Trânsito, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil.