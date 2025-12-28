O fornecimento de água em diversas cidades da região do Vale do Paraíba enfrenta instabilidades neste domingo (28).

A combinação de altas temperaturas, manutenções emergenciais e interrupção de energia impacta o sistema de abastecimento, com previsão de normalização gradual em todos os municípios até segunda-feira (29).

São José dos Campos e Caçapava