O fornecimento de água em diversas cidades da região do Vale do Paraíba enfrenta instabilidades neste domingo (28).
A combinação de altas temperaturas, manutenções emergenciais e interrupção de energia impacta o sistema de abastecimento, com previsão de normalização gradual em todos os municípios até segunda-feira (29).
São José dos Campos e Caçapava
Em São José dos Campos, o sistema segue em recuperação após o reparo de uma adutora na Avenida Jorge Zarur, atingida por obras de terceiros. A recuperação é lenta devido a complexidade da manutenção, afetando os bairros Esplanada, Colinas, Jardim Aquarius, Reserva da Barra e Taquari.
Já em Caçapava, a interrupção foi causada por uma queda de energia que paralisou o bombeamento. Embora o fornecimento elétrico tenha sido restabelecido, o abastecimento de água requer normalização da pressão e segue instável nos bairros Bella Vitá, Alta Vista, Caçapava Velha e Vitória Vale.
Intermitências no Interior e Serra
Em Santo Antônio do Pinhal, Igaratá, Pindamonhangaba e Areias, a Sabesp registra casos pontuais de intermitência causados pelo aumento expressivo de consumo de água.
A companhia realiza ajustes operacionais e reforça o abastecimento com caminhões-pipa para auxiliar na recuperação dos reservatórios nessas cidades.
Orientações e Canais de Atendimento
A Sabesp reforça o pedido para que a população utilize a água de forma racional até a normalização completa do sistema. Pedidos de assistência ou registros de falta de água podem ser feitos pelos canais:
Telefone: 0800 055 0195.
WhatsApp: (11) 3388-8000.
Agência Virtual: www.sabesp.com.br.