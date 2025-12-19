A Orquestra Filarmônica do Vale apresenta o Concerto Especial de Natal no Teatro Colinas, em São José dos Campos, no domingo (21).

O espetáculo é planejado com foco na experiência sensorial e une música e iluminação para emocionar o público.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp