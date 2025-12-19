19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MÚSICA

Filarmônica do Vale apresenta 'Concerto Especial de Natal'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Orquestra Filarmônica do Vale
Orquestra Filarmônica do Vale

A Orquestra Filarmônica do Vale apresenta o Concerto Especial de Natal no Teatro Colinas, em São José dos Campos, no domingo (21).

O espetáculo é planejado com foco na experiência sensorial e une música e iluminação para emocionar o público.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fundada em 2020, a Filarmônica traz um programa que transita pelo período clássico e barroco, encerrando com músicas natalinas. O repertório conta com obras de Mozart,  Vivaldi, Pachelbel e outros.

A programação como às 19h com uma explanação do maestro seguida do concerto de aproximadamente 1h de duração.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 90, com  meia-entrada para estudantes, idosos, doadores de sangue, pessoas com deficiência, ID Jovem e profissionais da rede pública de ensino do Estado de São Paulo.

É obrigatória a apresentação de comprovante na entrada, não sendo aceitos boletos ou declarações de matrícula.

O Teatro Colinas fica na avenida São João, nº 2.000, Jardim das Colinas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários