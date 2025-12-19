A Orquestra Filarmônica do Vale apresenta o Concerto Especial de Natal no Teatro Colinas, em São José dos Campos, no domingo (21).
O espetáculo é planejado com foco na experiência sensorial e une música e iluminação para emocionar o público.
Fundada em 2020, a Filarmônica traz um programa que transita pelo período clássico e barroco, encerrando com músicas natalinas. O repertório conta com obras de Mozart, Vivaldi, Pachelbel e outros.
A programação como às 19h com uma explanação do maestro seguida do concerto de aproximadamente 1h de duração.
Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 90, com meia-entrada para estudantes, idosos, doadores de sangue, pessoas com deficiência, ID Jovem e profissionais da rede pública de ensino do Estado de São Paulo.
É obrigatória a apresentação de comprovante na entrada, não sendo aceitos boletos ou declarações de matrícula.
O Teatro Colinas fica na avenida São João, nº 2.000, Jardim das Colinas.