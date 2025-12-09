Vozes femininas ...
Esse é o tema do novo episódio de "Vivacitá", o podcast de OVALE sobre o universo feminino, apresentado pela jornalista Mayara Silva, que estreia nesta terça-feira (09). Nessa toada das vozes femininas, "Vivacitá" reuniu três cantoras e compositoras da região: Cecília Militão, Maysa Ohashi e Giovanna Urano, que terminaram o podcast fazendo o que sabem fazer de melhor, cantar.
O currículo de cada uma delas é expressivo.
Artista independente, cantora e mulher preta, como ela mesma se descreve, Cecília Militão, de Jacareí, tem uma carreira de sucesso, desde que foi revelada no "Domingão do Faustão". Depois veio muita coisa, com passagens pelo "The Voice Brasil", a gravação do primeiro álbum em 2001 e uma atuação de destaque no projeto "Vozes Pretas", além de ser graduada em Canto Popular pela Universidade Livre de Música Tom Jobim.
Cantora, compositora, mãe e “operária da música”, Maysa Ohashi também passou pelo "The Voice Brasil", mostrando sua voz forte e sensível para o grande público.
E Giovanna Urano, de São José dos Campos, descoberta em um karaokê, tem 6 anos de carreira, passou pelo programa "Canta Comigo", da Rede Record, já foi apresentadora de web rádio, lançou singles e hoje é destaque em eventos e festas.
Juntas, elas falaram sobre os desafios de viverem de música no Brasil, o início de suas carreiras e sobre projetos futuros. E revelaram: ser artista e mulher no Brasil não é fácil. Afinal, segundo elas, a pergunta constante que têm de responder é: além de cantar, você faz o que? Difícil? Sim, mas nada que tire a inspiração de Cecília, Maysa e Giovanna, que encerraram o podcast com uma mostra da potência de suas vozes.
Um podcast para ver e, principalmente, para ouvir.
"Vivacitá" está disponível no canal de OVAL E no Youtube e também nas redes sociais. Dê o play ...