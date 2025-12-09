Vozes femininas ...

Esse é o tema do novo episódio de "Vivacitá", o podcast de OVALE sobre o universo feminino, apresentado pela jornalista Mayara Silva, que estreia nesta terça-feira (09). Nessa toada das vozes femininas, "Vivacitá" reuniu três cantoras e compositoras da região: Cecília Militão, Maysa Ohashi e Giovanna Urano, que terminaram o podcast fazendo o que sabem fazer de melhor, cantar.

