O Coral Libercanto realiza no próximo sábado (13), às 20h, a última apresentação do espetáculo “Insubmissas” no Teatro Cine Santana, em São José dos Campos.

O concerto é uma resposta artística à violência contra mulheres e reúne músicas de compositoras brasileiras para reforçar, por meio da arte, o direito das mulheres de viverem com liberdade e segurança.

A idealização do espetáculo ocorreu após a morte da artista circense venezuelana Julieta Hernandez, assassinada em 2023 enquanto viajava de bicicleta pelo Brasil, como uma forma de expressar indignação.

Ingressos

Os ingressos estão à venda pelo site www.libercanto.com.br a R$ 20. Toda a arrecadação obtida com a venda será destinada aos custos de produção do Coral.