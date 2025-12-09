O Coro Sinfônico de São José dos Campos se apresenta gratuitamente no Teatro Municipal no domingo (14), às 18h com o espetáculo “Natal em Cantos”.

A atração busca reviver tradições de natal ao redor do mundo por meio da música.

No repertório David Willcocks, John Leavitt, Will Todd, Gustav Holst, Klécius Caldas, Armando Cavalcanti, entre outros.

