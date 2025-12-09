09 de dezembro de 2025
'NATAL EM CANTOS'

Coro Sinfônico de SJC apresenta concerto natalino gratuito

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/FCCR
Coro Sinfônico de São José dos Campos
Coro Sinfônico de São José dos Campos

O Coro Sinfônico de São José dos Campos se apresenta gratuitamente no Teatro Municipal no domingo (14), às 18h com o espetáculo “Natal em Cantos”.
A atração busca reviver tradições de natal ao redor do mundo por meio da música.

No repertório David Willcocks, John Leavitt, Will Todd, Gustav Holst, Klécius Caldas, Armando Cavalcanti, entre outros.

Ingressos estarão disponíveis mediante reserva dois dias antes do evento neste link e serão trocados pela doação de um pacote de farinha de trigo ou fubá no local do evento.

O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84, (3º piso do Shopping Centro), Centro, São José dos Campos.

WhatsApp para tirar dúvidas: (12) 99740-4427

