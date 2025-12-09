09 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

RODEO MUSIC 2025

Rodeo no Vale tem Edson & Hudson, US Agroboys e outros; confira

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Edson & Hudson se apresentam na Rodeo Music
Edson & Hudson se apresentam na Rodeo Music

A edição de 2025 do Rodeo Music, no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba, vai contar com shows de artistas renomados, rodeio e gastronomia.

O evento começa na quarta-feira (10) às 20h e vai até domingo (14).

Ingressos estão à venda pelo site q2ingressos.com.br” para camarotes, área frontal e arquibancadas com preços que variam de R$ 70 a R$ 170.

Confira a programação completa: 

10/12
20h - Abertura dos Portões
21h - Show Cristiano Barreto
22h30 - Show PEDRO PAULO & ALEX

11/12
20h - Abertura dos Portões
21h - Abertura do Rodeio - montaria em touros
23h - Show US AGROBOYS

12/12
20h - Abertura dos Portões
21h - Rodeio - montaria em touros
23h - Show TALIS & WELINTON
1h - Show GUSTAVO & MATTEO

13/12
20h - Abertura dos Portões
21h – Rodeio - montaria em touros
23h - Show MARIA CECÍLIA & RODOLFO
1h - Show DJ KEVIN

14/12
12h - Abertura dos Portões
16h - Final do Rodeio
17h30 - Show EDSON e HUDSON

O Parque da Cidade fica na av. Geraldo José Rodrigues Alckmin, nº 480, Santa Luzia, Pindamonhangaba.

