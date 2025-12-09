A edição de 2025 do Rodeo Music, no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba, vai contar com shows de artistas renomados, rodeio e gastronomia.
O evento começa na quarta-feira (10) às 20h e vai até domingo (14).
Ingressos estão à venda pelo site q2ingressos.com.br” para camarotes, área frontal e arquibancadas com preços que variam de R$ 70 a R$ 170.
Confira a programação completa:
10/12
20h - Abertura dos Portões
21h - Show Cristiano Barreto
22h30 - Show PEDRO PAULO & ALEX
11/12
20h - Abertura dos Portões
21h - Abertura do Rodeio - montaria em touros
23h - Show US AGROBOYS
12/12
20h - Abertura dos Portões
21h - Rodeio - montaria em touros
23h - Show TALIS & WELINTON
1h - Show GUSTAVO & MATTEO
13/12
20h - Abertura dos Portões
21h – Rodeio - montaria em touros
23h - Show MARIA CECÍLIA & RODOLFO
1h - Show DJ KEVIN
14/12
12h - Abertura dos Portões
16h - Final do Rodeio
17h30 - Show EDSON e HUDSON
O Parque da Cidade fica na av. Geraldo José Rodrigues Alckmin, nº 480, Santa Luzia, Pindamonhangaba.