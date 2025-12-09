A edição de 2025 do Rodeo Music, no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba, vai contar com shows de artistas renomados, rodeio e gastronomia.

O evento começa na quarta-feira (10) às 20h e vai até domingo (14).

Ingressos estão à venda pelo site q2ingressos.com.br” para camarotes, área frontal e arquibancadas com preços que variam de R$ 70 a R$ 170.

Confira a programação completa: