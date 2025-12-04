O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o contrato firmado entre Prefeitura de São José dos Campos e Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), que visa a administração do Parque Vicentina Aranha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre as "graves irregularidades" apontadas na decisão estão "falha no planejamento da contratação", "subjetividade dos critérios de seleção em prejuízo à ampla disputa" e "descumprimento das normas de transparência".
A decisão aplicou multa de R$ 11,1 mil ao então secretário de Governança, Márlian Machado Guimarães, e determinou a notificação do Ministério Público e da Câmara Municipal, para adoção de providências cabíveis.
Irregularidades.
Firmado em julho de 2022, o contrato tinha valor inicial de R$ 12,9 milhões por 60 meses, mas em maio de 2024 ficou R$ 259 mil mais caro.
Na decisão, o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo afirmou que o município não demonstrou "a vantajosidade da execução do serviço por particular em detrimento da realização direta pela Prefeitura". "A administração elaborou orçamento global com os custos dos serviços, sem avaliar e demonstrar as vantagens da delegação das atividades. Também, não foram apresentados os custos para a estipulação das metas e do orçamento, tampouco a memória de cálculo utilizada para formação do valor referencial previsto".
O conselheiro também apontou que, como o edital deixou de apresentar uma série de informações "sobre as obras de revitalização e restauração dos prédios públicos históricos localizados no Parque Vicentina Aranha", a Afac, que já administrava o espaço desde 2011, foi beneficiada, pois era "conhecedora de informações sobre custos e quantitativos necessários à execução do objeto", o que gerou "desestímulo à ampla participação" no chamamento público, "constituindo grave falha de planejamento".
A decisão também apontou apontou irregularidades como a "ausência de critérios objetivos para avaliação e pontuação de propostas" e "ausência de divulgação à época da assinatura do ajuste de informações relacionadas à parceria no sítio eletrônico da Prefeitura e da entidade".
Outro lado.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura se limitou a afirmar que "interporá o recurso cabível". O ex-secretário não foi localizado pelo jornal - o espaço segue aberto.
A Afac ressaltou que "o chamamento público mencionado no processo do TCE foi inteiramente elaborado e conduzido pela Prefeitura", e afirmou que a associação "participou do certame em 2022 atendendo integralmente às exigências estabelecidas no edital e, desde então, vem executando o contrato de gestão de forma rigorosa, com todas as metas pactuadas sendo cumpridas e com histórico de contas aprovadas ao longo de mais de uma década de atuação no Parque Vicentina Aranha".
A Afac também ressaltou que "a decisão do Tribunal de Contas ainda não é definitiva" e afirmou que a Prefeitura apresentará recurso "demonstrando a vantajosidade e a regularidade do modelo contratual".