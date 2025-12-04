O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o contrato firmado entre Prefeitura de São José dos Campos e Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), que visa a administração do Parque Vicentina Aranha.

Entre as "graves irregularidades" apontadas na decisão estão "falha no planejamento da contratação", "subjetividade dos critérios de seleção em prejuízo à ampla disputa" e "descumprimento das normas de transparência".