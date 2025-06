SJC fecha primeiro quadrimestre com alta de 23% nas exportações

São José dos Campos registrou um crescimento de 23,3% nas exportações de bens e produtos entre janeiro e abril de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No quadrimestre, o município exportou um total de US$888,4 milhões, frente aos US$720,4 milhões registrados em 2024. É o melhor resultado para um primeiro quadrimestre desde 2018, período anterior à pandemia.

O avanço nas exportações confirma a tendência de alta do comércio exterior da cidade nos últimos anos. Em 2024, por exemplo, São José teve um aumento de 28,7% em relação a 2023, saltando de US$2,859 bilhões para US$3,680 bilhões.

Os dados são da plataforma Comex Stat, sistema de consulta e extração de dados do comércio exterior brasileiro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A indústria aeronáutica se manteve como a principal responsável pelas exportações de São José dos Campos no primeiro quadrimestre de 2025, respondendo por 67,5% do total. Foram US$600,4 milhões exportados apenas nesse setor.

Os Estados Unidos foram o principal destino dos produtos joseenses, com compras que somaram aproximadamente US$386,1 milhões.



São José fecha abril com saldo positivo de quase 1.500 empregos

CARTEIRA ASSINADA. São José dos Campos registrou, em abril, um saldo positivo de 1.483 vagas com carteira assinada, segundo dados do Caged. Com esse resultado, o município acumula um total de 7.377 empregos formais gerados nos últimos 12 meses. No acumulado de 2024, entre janeiro e abril, o saldo positivo chega a 4.128 postos de trabalho.



Governo da Etiópia propõe acordo com São José

ÁFRICA. Uma delegação da Etiópia, incluindo o vice-primeiro-ministro, Temesgen Tiruneh Dinku, visitou São José dos Campos no dia 23 de maio e propôs um acordo de cooperação entre o país africano e a cidade. O governo etíope tem interesse em desenvolver um programa de economia digital, aumentando o acesso à internet e promovendo a inclusão no país.

Startups ganham destaque em ranking

INOVAÇÃO. O ecossistema de startups de São José dos Campos ganhou destaque no relatório anual da StartupBlink, o maior centro de pesquisa e mapeamento de ecossistemas de startups do mundo. De acordo com o ranking, São José é a segunda cidade mais desenvolvida da América Latina entre municípios entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, quando se trata do desenvolvimento e crescimento de empresas inovadoras.

Cephas e Cluster oferecem curso

AEROESPACIAL. A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), dá mais um passo importante na qualificação profissional voltada ao setor aeroespacial. Em parceria com o Cluster Aeroespacial e integrando o Programa SP Produz, iniciou a primeira turma do curso de Familiarização Aeronáutica..