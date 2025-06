Homem é espancado após agredir bebê achando que era 'reborn'

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento de tumulto ocorrido na noite de quinta-feira (5) na região da Savassi, em Belo Horizonte (MG), após um homem agredir uma bebê de apenas quatro meses de idade. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor alegou ter confundido a criança com uma boneca do tipo “bebê reborn”, mesmo após os pais negarem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio gerou revolta entre populares. Nas imagens, é possível ver um grupo de homens saindo de um estabelecimento comercial. Um deles se dirige até o agressor com uma cadeira de plástico e o atinge. Em seguida, outras pessoas se juntam e arrastam o homem pela rua, continuando com as agressões.