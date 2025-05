Incêndio destrói casa em Canas e família fica desabrigada

Um incêndio consumiu uma casa na Rua Izalino, no Centro de Canas, na tarde desta quinta-feira (8). O fogo começou por volta das 13h e foi completamente controlado às 14h10, após a ação conjunta de moradores, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil de Canas chegou primeiro ao local e conseguiu impedir que as chamas se espalhassem para os imóveis vizinhos. O Corpo de Bombeiros de Guaratinguetá e Cachoeira Paulista finalizou o combate ao incêndio.