Novo papa adota nome de Leão 14 e pede a paz no mundo

Eleito o 267º papa da Igreja Católica, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, adotou o nome Leão 14. Ele foi eleito nesta quinta-feira (8), no segundo dia do conclave, após quatro escrutínios.

“A paz de Cristo esteja com todos vós”, disse o novo papa na saudação aos fiéis.

Ele adota o nome após Leão 13, que foi o primeiro papa a nascer no século 19 e também foi o primeiro a morrer no século 20. Ele viveu até os 93 anos de idade, morrendo em 20 de julho de 1903. Foi o segundo papa de maior longevidade, depois do Papa Bento 16, que morreu com 95 anos.