Monteiro Lobato encerra inscrições de processo seletivo na sexta

Terminam nesta sexta-feira (9) as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Monteiro Lobato. São sete cargos disponíveis nas áreas de saúde, educação e meio ambiente, com salários que vão de R$ 2.159,09 a R$ 5.355,84.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Aplicativa (www.institutoaplicativa.org.br), com taxas que variam de R$ 45 a R$ 60, conforme o cargo. A prova objetiva será aplicada no dia 18 de maio, em local e horário a serem divulgados pela organizadora.